Оккупанты били из тяжелого вооружения

Украинские воины продолжают выполнять задачи по назначению. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Фото: facebook.com

На Донбассе за прошедшие сутки, 4 декабря, зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил контролируют украинские защитники, сообщает штаб ООС.

"Вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Кроме того, на участке возле Луганского противник применил снайперское оружие. Вследствие выстрела вражеского снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 5 декабря, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. Противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы. Обстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских воинов, поэтому ответный огонь не открывали.

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Представитель России в ООН Василий Небензя назвал ситуацию на Донбассе "политическим конфликтом между Россией и Украиной". Он предположил, что встреч в нормандском формате больше не будет.