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пятница, 27 августа 2021 08:01

Оккупанты били из ракетных комплексов. Есть раненный

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Оккупанты били из ракетных комплексов. Есть раненный
26 августа оккупанты трижды стреляли по украинским воинам. Фото: facebook.com/pressjfo.news

26 августа вооруженные формирования России трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный получил огнестрельное ранение.

Сейчас он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное, сообщают в ООС.

Так, вчера под обстрел попали позиции ВСУ неподалеку Орехово Попаснянского района Луганской области. Враг целился из противотанковых ракетных комплексов. У Авдеевки Покровского района Донецкой области российские оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 82-мм калибра. В районе Новолуганское Бахмутского района Донецкой области российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

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На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

25 августа вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Под прицел попали позиции ВСУ вблизи Новолуганского, Майского Бахмутского района и Катериновки Марьинского района Донецкой области.

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