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четверг, 17 июня 2021 08:15

Оккупанты атаковали ВСУ - одного воина задело осколками

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Оккупанты атаковали ВСУ - одного воина задело осколками
Боевики Донбасса 9 раз нарушили режим тишины. Фото: facebook.com/pressjfo.news

16 июня, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе девять раз нарушали режим прекращения огня. Стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, вооружение БМП-1, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Под удар попали украинские позиции вблизи населенных пунктов Авдеевка, Зайцево, Талаковка, Новоселовка, Водяное, что на Приазовье, Новгородское, Луганское, Новотошковское, сообщили в ООС.

"Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - отчитывались в штабе.

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Сегодня утром оккупанты обстреляли Пески. Целились из минометов 120-го калибра. На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

Боевики в Донбассе застрелили своего бойца, который хотел перейти на сторону ВСУ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Екатериновка. После убийства боевики эвакуировали тело наемника на наблюдательный пункт.

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