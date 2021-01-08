Оккупанты активизировались

В течение 7 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. С начала этих суток - еще 4.
"Вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также - крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского. Вблизи населенного пункта Хутор Вольный оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба ООС.
"Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Рядом с Авдеевка враг применял в сторону украинских позиций ручной противотанковый гранатомет, у Гранитного - автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет", - сообщили подробности в штабе.
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Там отметили, что на обстрелы защитники Украины открыли ответный огонь.
Главная цель украинского правительства - возвращение Донбасса. Но украинским военным было бы легче, если бы они получили команду "вперед", считает главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
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