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среда, 21 апреля 2021 18:15

Оккупанты 6 раз обстреляли украинские позиции

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Оккупанты 6 раз обстреляли украинские позиции
Боевики нарушили тишину на Донбассе. Фото: bug.org.ua

С начала суток на Донбассе боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня.

У Песков и Южного российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра, сообщает штаб ООС.

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Неподалеку Шумов и Первомайска оккупанты били из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новгородского противник открывал огонь с боевой машины пехоты, а у Каменки с станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских защитников нет. Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.

Президент Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на передовой на Донбассе. Это предложение он озвучил на русском языке. Соответствующее видеообращение опубликовали на странице главы государства в Facebook.

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