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среда, 14 июля 2021 18:51

Оккупанты 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

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Оккупанты 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
На Донбассе зафиксировали 10 обстрелов. Фото: ua.news

С начала суток на Донбассе зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

Так, недалеко от Луганского оккупант дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

У поселка Пески враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В направлении Новогригорьевки российские оккупанты применили артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра. Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра.

Вблизи Водяного, что у Донецка, противник обстрелял наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров. У Красногоровки вражеские войска применили минометы 120-го калибра. В районе населенного пункта Новоалександровки оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовки враг обстреливал украинские позиции по ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. После оказания медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние одного раненого удовлетворительное, другой - тяжелое.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Кроме того, на Луганщине, зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск сообщили представителям миссии ОБСЕ.

13 июля российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один воин погиб. Еще пятеро военных получили ранения, один - боевое травмирования.

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