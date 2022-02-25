Оккупант бьет по жилым домам из Беларуси и Крыма. Один город потеряли - ВСУ

Президент-агрессор России Владимир Путин около 4:00 24 февраля объявил о "специальной военной операции" в Украине. После этого на Украину напала русская армия. Фото: function.mil.ru

По состоянию на 10.00 25 февраля российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины на избранных направлениях. Враг применяет высокоточное оружие дальнего действия и оперативно-тактическую авиацию.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Замечается, что управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области Беларуси и оккупированного Крыма.

"С целью устрашения населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Также на белорусском аэродроме "Гомель" совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.

Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома "Гостомель" противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель - Чернигов - Киев.

В Северской области подразделения первой отдельной танковой Бригады по реке Белоус остановили противника", - говорится в сообщении.

Враг, получив отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и совершить наступление на столицу.

"С этой же целью наступления на Киев, не считаясь с потерями, враг рвется на направлении Козелец - Бровары и направлении Конотоп - Нежин - Киев", - добавили в Генштабе.

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Город Конотоп на Черниговщине захватили кафиры. На юге противник продолжает осуществлять свои захватнические планы вышедших на рубеж Херсон, Новая Каховка, Каховка с целью удержания дамбы Северокрымского канала для обеспечения водой Крым. Ведется бой за украинский город Мелитополь.

В Донецком направлении враг не прекращает обстрелы подразделений украинских воинов.

В районах Харькова и Валуйков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонных боев. Остановили противника и закрепились по определенному рубежу.

Группировка воздушных сил осуществляет отражение воздушных ударов противника. Продолжает ведение систематических боевых действий. Ведет постоянную воздушную разведку.

По неподтвержденной информации, враг атаковал Ушомирскую военную часть в Житомирской области неподалеку от Коростеня.

Очевидцы якобы пишут, что взрывы не прекращаются уже 8 мин. дома стены и окна вибрируют.

Второй день продолжается полномасштабная война Российской Федерации против Украины. Около 4:00 враг активизировался и нанес ракетный удар по Киеву. От ракеты оккупантов загорелась жилая девятиэтажка. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии. Дом пылал, есть угроза разрушения. ВСУ ведут активные бои возле населенных пунктов Дымер и Иванков в Киевской области. Это наиболее опасные направления – северо-западнее Киева. 137 украинских защитников погибли в боях против оккупантов в первый день вторжения России. Ранены 316 бойцов. Также есть погибшие среди гражданского населения, в том числе дети.