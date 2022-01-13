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четверг, 13 января 2022 16:15

Охранял главарей боевиков и российских кураторов: одессита отправили за решетку

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Охранял главарей боевиков и российских кураторов: одессита отправили за решетку
Мужчина из Одессы добровольно пошел в боевики. Фото: СБУ

К восьми годам заключения приговорили охранника главарей боевиков и российских кураторов.

Он также сопровождал военную технику оккупантов для участия в боевых действиях против сил антитеррористической операции, передает Служба безопасности Украины.

СБУ задержала мужчину в 2017 году при попытке въезда в Украину с территории России.

"Преступник - житель Одессы. Он в 2014 году выехал в Донецк и добровольно влился в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР. Там входил в состав спецподразделения боевиков. Затем его назначили "руководителем разведки", а впоследствии - командиром вражеской группировки", - говорится в сообщении.

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Суд признал преступника виновным в совершении преступления по статье "участие в террористической группе или террористической организации".

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины троих боевиков заочно приговорили к девяти, 10 и 11 годам лишения свободы. Они на протяжении 2014-2018 годов противодействовали украинской армии, руководили действиями террористов, инструктировали их и вербовали новобранцев.

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Дата
13
января

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