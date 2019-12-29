Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене

Елена Сорокина появилась на обмене в курточке с надписью "Мое государство Украина". Фото: Donetchanyn

Во время обмена пленными в воскресенье, 29 декабря, одна из заложниц боевиков ЛНР Елена Сорокина была одета в курточку с надписью "Мое государство Украина".

Женщину сопровождали боевики, но даже это не помешало ей надеть одежду с патриотической надписью. Об этом сообщает Telegram канал Donetchanyn.

Елена Сорокина - жительница Первомайска, была владелицей зоомагазина "Любимый". Женщину похитили осенью 2018 и обвинили в "сотрудничестве с украинскими спецслужбами". Сначала Елену отправили "на подвал", а после этого - в тюрьму.

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Женщину долгое время не могли найти друзья и только благодаря миссии ООН ее удалось разыскать в застенках оккупантов.

Обмен получаемыми лицами между Украиной и наемниками РФ на Донбассе завершился. На Родину вернулось 76 украинских граждан.