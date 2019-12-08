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воскресенье, 08 декабря 2019 09:26

Один военный погиб: как прошли сутки на Донбассе

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Один военный погиб: как прошли сутки на Донбассе
За минувшие сутки укаинськи позиции обстреляли 10 раз. Фото: Facebook

7 декабря наемники Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на оккупированных территориях. Во время обстрелов один военнослужащий погиб, двое имеют ранения, один травмирован.

В районе работы оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" боевики совершили 4 обстрелы: вблизи Новоселовка Вторая, у Широкино, дважды неподалеку Павлополя. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 6 вражеских обстрелов: у Майорска, дважды неподалеку Новолуганского, в районе Золотого вблизи Железного и Луганского. Стреляли из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, РПГ.

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"С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Марьинки враг вел огонь из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны нет", - сообщили в пресс-центре ООС.

Недавно международный уголовный суд принял информационное сообщение по военным преступлениям России во время боев за Иловайск и Дебальцево.

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Дата
08
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