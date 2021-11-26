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суббота, 27 ноября 2021 02:45

Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" уехал из Украины - адвокат

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Обвиняемый по делу пыточной &quot;Изоляция&quot; уехал из Украины - адвокат
Уехал обвиняемый по делу "Пыточной". Фото: Апостроф

Адвокат обвиняемого по делу донецкой застенки оккупантов "Изоляция" Евгения Бражникова заявил, что его клиент уехал из Украины.

"Обвиняемый по делу застенки "ДНР" "Изоляция" Евгений Бражников выехал из Украины и попросил убежища во Франции. Прокуратуре о статусе просителя убежища обвиняемого неизвестно, а адвокат не предоставил никаких документов об этом", - сообщает издание "Решетки".

Судебный процесс в течение полугода находится в подготовительной стадии.

По делу девять пострадавших, все они – бывшие узники "Изоляции".

На суде присутствовал один из потерпевших – журналист Станислав Асеев. Он заявил, что процесс затягивается, и призвал суд принять необходимые меры, чтобы быстрее перейти к рассмотрению дела по существу.

"Бражников является одним из ключевых обвиняемых в резонансном деле "Изоляции", которое сейчас на всю Украину звучит. Он два года фактически свободно передвигался по территории Украины, за исключением промежутка в полгода. Как мы видим из документов, которые еще требуют подтверждения, и за моими личными данными, этот человек фактически сбежал и еще требует какого-то статуса политзаключенного или беженца", - сказал Асеев.

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Украинские спецслужбы поймали в Киеве руководителя донецкой застенки "Изоляция" Дениса Куликовского по прозвищу "Палыч".

"Изоляция" – тюрьма боевиков в Донецке на территории бывшего художественного центра.

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