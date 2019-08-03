Обстрелы не прекращаются: на Донбассе ранили двух защитников

За прошедшие сутки враг 10 раз нарушал режим прекращения огня. В результате один военнослужащий получил ранение.
Обстрел позиций ООС российские вооруженные формирования производили из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Сообщает штаб операции Объединенных сил на официальной странице в Facebook.
Позиции наших защитников в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреливали около Нижнетеплого, Луганского, Светлодарска и Пивденного.
С начала текущих суток позиции Объединенных сил враг успел обстрелять дважды - неподалеку Крымского и Майорска. Есть раненный.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Борьба продолжается: в ВСУ отбирают аэродром
Журналисты обнаружили расхождения в отчетах ОБСЕ и ООС. Доказательства собирали с пресс-релизов пресс-центра операции Объединенных сил и отчетов Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ в Украине. Также использовали сведения Минобороны Украины о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил в хронологическом порядке.
Комментарии