Обстрелы не прекращаются: на Донбассе ранили двух защитников

За минувшие сутки враги 4 раза обстреляли позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", 6 раз – в районе группировки "СЕВЕР". ФОТО: ukrinform.ua

За прошедшие сутки враг 10 раз нарушал режим прекращения огня. В результате один военнослужащий получил ранение.

Обстрел позиций ООС российские вооруженные формирования производили из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Сообщает штаб операции Объединенных сил на официальной странице в Facebook.

Позиции наших защитников в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреливали около Нижнетеплого, Луганского, Светлодарска и Пивденного.

С начала текущих суток позиции Объединенных сил враг успел обстрелять дважды - неподалеку Крымского и Майорска. Есть раненный.

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Журналисты обнаружили расхождения в отчетах ОБСЕ и ООС. Доказательства собирали с пресс-релизов пресс-центра операции Объединенных сил и отчетов Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ в Украине. Также использовали сведения Минобороны Украины о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил в хронологическом порядке.