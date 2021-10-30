Обстрелы на Донбассе: оккупанты применили минометы и гранатометы

С начала суток на Донбассе российские оккупанты четыре раза нарушили перемирие.
У Гранитного враг применил артиллерию 122-го калибра и минометы 120-го калибра. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
В направлении Южного оккупанты вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.
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В районе Павлополя вражеские войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.
Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, без применения запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
29 октября русско-оккупационные войска 19 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов пятеро украинских военнослужащих получили ранения. Они находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.
Вооруженные силы Украины вернули под украинский контроль село Старомарьевка Донецкой области. Оно расположено у села Гранитное. Эту информацию подтвердили в Минобороны.
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