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среда, 08 сентября 2021 22:52

ОБСЕ зафиксировала технику оккупантов за линией отвода

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ОБСЕ зафиксировала технику оккупантов за линией отвода
Нарушения могут свидетельствовать о подготовке активных боевых действий. Фото: glavcom

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 24 единицы вооружения и техники, размещенные с нарушением линии отвода.

В частности, у Новоселовки обнаружили 13 танков T-72, 3 самоходные гаубицы, 7 единиц боевых машин пехоты. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

На территории объекта вблизи жилого района в Дебальцево обнаружили бронетранспортер типа МТ-ЛБ.

"Эти нарушения могут свидетельствовать о подготовке российско-оккупационных войск РФ и их наемников к ведению активных боевых действий", - отметили в штабе ООС.

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Миссия также фиксирует систематическое препятствование своей деятельности на оккупированных территориях. В частности, на блокпосту наемников у Новой Марьевки оккупанты не пропустили патруль миссии, который двигался на юг, к населенному пункту Шевченко.

На блокпосту вблизи Заиченко оккупанты не пропустили патруль миссии, который двигался на юго-запад.

За прошедшие сутки, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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