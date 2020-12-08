ОБСЕ зафиксировала 220 случаев нарушений перемирия на Донбассе

ОБСЕ продолжает фиксировать нарушение режима тишины. Фото: Reuters

В течение выходных ОБСЕ зафиксировала 134 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 89 таких нарушений на Луганщине.

"В Донецкой области с вечера 4 до вечера 6 декабря СММ зафиксировала 134 нарушения режима прекращения огня, большинство из которых (в том числе 20 взрывов неопределенного происхождения) зафиксировано на юго-западу от Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка)", - сообщается в ежедневном отчете № 291/2020, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине.

В Луганской области с вечера 4 до вечера 6 декабря Миссия зафиксировала 89 нарушений режима прекращения огня, в том числе 74 взрывов неопределенного происхождения, в районе северо-восточнее участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия признала свою причастность к войне в Донбассе

4 декабря возле поселка Луганское Бахмутского района Донецкой области снайпер боевиков ранил украинского военного. Раненый находится в лечебном учреждении, его состояние стабильное.