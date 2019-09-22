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воскресенье, 22 сентября 2019 00:48

ОБСЕ зафиксировала 152 обстрела Донбасса за сутки

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ОБСЕ зафиксировала 152 обстрела Донбасса за сутки
В ОБСЕ рассказали об обстреле на Донбассе. Фото: Сегодня

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала на Донбассе 152 взрыва.

Количество взрывов увеличилось более чем в 6 раз, ведь 20 сентября ОБСЕ зафиксировала 22 взрыва на Донбассе, сообщается в ежедневном отчете организации.

В Донецкой области 135 раз нарушили режим прекращения огня , а в Луганской - 17.

"Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу от н.п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), на юго-восток от н.п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км на север от Донецка), а также на восток и восточно-северный восток от н.п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км на северо-восток от Донецка)", - говорится в сообщении.

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Штаб ООС сообщал, что 21 сентября на Донбассе боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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