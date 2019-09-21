Боевики использовали запрещенную артиллерию и БМП: рассказали о ситуации на Донбассе

Боевики 7 раз нарушили режим перемирия. Фото: JKL

На Донбассе от начала суток боевики 7 раз обстреляли украинских военных.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники использовали запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 3 обстрела", - говорится в сообщении.

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О потерях среди украинских военных не сообщается.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, как будет происходить разведения сил на оккупированной части Донбасса.