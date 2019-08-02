ОБСЕ отчиталась о взрывах на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 7371
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 558
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2232
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2457
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2808
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 693
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1044
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6516
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5788
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1269
Фото
Все фото
5
3
7
12
19
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Какие страны и сколько помощи предоставили Украине в 2014-2018-х
Какие страны и сколько помощи предоставили Украине в 2014-2018-х
Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
Без России всем стало лучше - люди празднуют освобождение Авдеевки
Без России всем стало лучше - люди празднуют освобождение Авдеевки
&quot;Холоднояровцы&quot; показали прифронтовой поселок Пески
"Холоднояровцы" показали прифронтовой поселок Пески
Видео
Все видео
До войны - пара часов машиной: на Донбассе ездят российские средства разведки
До войны - пара часов машиной: на Донбассе ездят российские средства разведки
Побеждать, так со вкусом: показали мощь ВСУ
Побеждать, так со вкусом: показали мощь ВСУ
ВСУ получат 2 самолета-разведчика
ВСУ получат 2 самолета-разведчика
Бывший футбболист "Шахтера" прятал сербского снайпера донецких террористов
Бывший футбболист "Шахтера" прятал сербского снайпера донецких террористов
Показали видео нападения на ветерана
Показали видео нападения на ветерана
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 558
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6516
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1026
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2754
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 августа 2019
2 Просмотров: 243
Випадок падіння
У метро інколи трапляються пригоди. Про деякі з них адміністрація завбачливо попереджає, наприклад: "У випадку падіння на колію ваших особистих ...
пятница, 02 августа 2019 02:50

ОБСЕ отчиталась о взрывах на Донбассе

  Комментировать
ОБСЕ отчиталась о взрывах на Донбассе
ОБСЕ насчитала на Донбассе почти 70 взрывов. Фото: Цензор.НЕТ

В течение предыдущих суток СММ ОБСЕ зафиксировала 43 взрыва в Донецкой области и 24 - в Луганской.

В Донецкой области миссия констатировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня, тем временем зафиксировав больше взрывов (43), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (8 взрывов)", - сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на основе информации, поступившей по состоянию на 31 июля.

Более половины нарушений режима прекращения огня, в том числе 34 взрыва, зафиксировано в районах к северо-западу и юго-западу от Ясиноватой (неподконтрольная правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка), а также в районах к юго-востоку и северо-востоку от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка).

"В Луганской области СММ констатировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня (при этом были зафиксированы лишь взрывы), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (24 взрыва против 26)", - говорится в отчете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авдеевка и Новолуганское попали под артиллерию боевиков

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северу и северо-западу от н. п. Раевка (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-западу от Луганска).

В зоне Операции объединенных сил в Луганской области заметили запрещенные минского договоренностями танки и тяжелую артиллерию боевиков.

В частности, 29 июля, вблизи населенного пункта Хрустальный наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ОБСЕ отчиталась о взрывах на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
5
 Просмотров: 69707
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
 Просмотров: 39683
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 6 Просмотров: 32721
Сексуальность сквозь годы: самые &quot;горячие&quot; снимки звезд, которым за 40
Сексуальность сквозь годы: самые "горячие" снимки звезд, которым за 40
12
 Просмотров: 22423
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
5
 2 Просмотров: 18775
Донбасс
Разминирование моста в Станице Луганской оказалось под угрозой
Разминирование моста в Станице Луганской оказалось под угрозой Просмотров: 279
Боевики продолжают нарушать перемирие
Боевики продолжают нарушать перемирие Просмотров: 81
Заслуженный артист РФ едет развлекать боевиков ДНР
Заслуженный артист РФ едет развлекать боевиков ДНР Просмотров: 1926
Минобороны просит больше денег
Минобороны просит больше денег Просмотров: 225
Генштаб: О соблюдении перемирия уже речь не идет
Генштаб: О соблюдении перемирия уже речь не идет 2 Просмотров: 1431
Больше всего комментируют
6
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
6
Филарет обратился в ОБСЕ
3
Освободить моряков из плена РФ можно только до начала суда - адвокат
2
Государственный русскоязычный телеканал закрепит разделение украинцев – политолог
2
Зеленский представил нового губернатора Черкасской области
Голосов: 3988
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua