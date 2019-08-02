ОБСЕ отчиталась о взрывах на Донбассе

ОБСЕ насчитала на Донбассе почти 70 взрывов. Фото: Цензор.НЕТ

В течение предыдущих суток СММ ОБСЕ зафиксировала 43 взрыва в Донецкой области и 24 - в Луганской.

В Донецкой области миссия констатировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня, тем временем зафиксировав больше взрывов (43), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (8 взрывов)", - сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на основе информации, поступившей по состоянию на 31 июля.

Более половины нарушений режима прекращения огня, в том числе 34 взрыва, зафиксировано в районах к северо-западу и юго-западу от Ясиноватой (неподконтрольная правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка), а также в районах к юго-востоку и северо-востоку от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка).

"В Луганской области СММ констатировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня (при этом были зафиксированы лишь взрывы), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (24 взрыва против 26)", - говорится в отчете.

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Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северу и северо-западу от н. п. Раевка (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-западу от Луганска).

В зоне Операции объединенных сил в Луганской области заметили запрещенные минского договоренностями танки и тяжелую артиллерию боевиков. В частности, 29 июля, вблизи населенного пункта Хрустальный наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".