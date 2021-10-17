ОБСЕ остановила наблюдательную миссию на Донбассе

Наблюдательную миссию приостановили из-за соображений безопасности.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приостановила свою работу на Донбассе после "протестов" у ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке.

Об этом сообщил глава миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик Reuters

"Из-за обеспокоенности за нашу безопасность и по правилам и соображений безопасности мы приостановили наши операции", - заявил.

16 октября в Донецке возле гостиницы Park Inn, где располагается штаб-квартира ОБСЕ, прокремлевские "протестующие" заблокировали международных наблюдателей.

Лица требовали освобождения российского боевика Андрея Косяка, которого на этой неделе задержали украинские военные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции ВСУ

Андрей Косяк - гражданин РФ, бывший уголовник. В 2014 году вступил в бандформирование. Обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом. 13 октября боевика задержала оперативная группа ВСУ. Косяка допросили сотрудники Службы безопасности Украины.