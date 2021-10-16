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суббота, 16 октября 2021 17:49

В Донецке заблокировали наблюдателей ОБСЕ
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В Донецке второй день продолжается акция протеста возле гостиницы Park Inn, где располагается штаб-квартира ОБСЕ.

Протестующие заблокировали международных наблюдателей. Об этом сообщает Корреспондент.

Жители Донецка требуют освобождения Андрея Косяка, которого на этой неделе задержали украинские военные.

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У здания отеля Park Inn протестующие установили палатки. По их словам, акция "продлится, пока украинская власть не освободит Андрея Косяка".

Жители Донецка направили письмо представителям ООН и ОБСЕ. Фото: korrespondent
Жители Донецка направили письмо представителям ООН и ОБСЕ. Фото: korrespondent
Жители Донецка направили письмо представителям ООН и ОБСЕ. Фото: korrespondent
Жители Донецка направили письмо представителям ООН и ОБСЕ. Фото: korrespondent
Жители Донецка направили письмо представителям ООН и ОБСЕ. Фото: korrespondent

Кроме этого, протестующие направили письмо представителям ООН и ОБСЕ с требованием способствовать возвращению Косяка.

Один из участников акции Андрей Федченко сказал, что выход сотрудникам ОБСЕ из отеля заблокировали, "поскольку они не выполняют своих функций - соблюдение прав человека". Наблюдатели ОБСЕ остаются заблокированными в отеле уже вторые сутки.

Андрей Косяк - гражданин РФ 1978 года, выходец из Алчевска, бывший уголовник.

В 2014 году Косяк вступил в ряды бандформирования "Брянка СССР". Впоследствии служил в минометному взводе и участвовал в сопротивлении силам АТО\ООС на Луганщине. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом.

13 октября Андрея Косяка задержала оперативная группа ВСУ. Его подозревают в совершении умышленного убийства в 2010 году.

14 октября Косяка допросили сотрудники Службы безопасности Украины.

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Дата
16
октября

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