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четверг, 26 декабря 2019 11:33

ОБСЕ обнародовала отчет по погибшим на Донбассе гражданским

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ОБСЕ обнародовала отчет по погибшим на Донбассе гражданским
Разбита машина в Петровском, на Луганщине. Фото: Reuters.

С начала 2019-го года из-за российского вторжения в Донбассе погибли 18 человек, 120 - получили ранения.

О ответили в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ответ на запрос BBC News Украина.

"С начала 2019 Специальная мониторинговая миссия подтвердила 145 жертв среди гражданского населения: 18 погибших, 127 раненых", - говорится в сообщении.

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При этом случай, когда российский снайпер застрелил убийство жителя прифронтовой Марьинки наблюдатели не учитывают.

За текущий год они насчитали 300 тыс. Случаев нарушения режима прекращения огня.

Украинские военные на Светлодарской дуге случайно раскопали тайный бункер боевиков, когда укрепляли собственные фортификационные сооружения.

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26
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