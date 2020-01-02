ОБСЕ нашли камеры и антенны боевиков в Золотом

На южной границе участка разведения находились трое террористов с нарукавными повязками с надписью СЦЦК Фото: Укрінформ

На участке разведения в районе Золотого наблюдатели ОБСЕ видели направленную на север камеру и антенну в районе блокпоста террористов.

Аппаратура были установлена на опоре линий электропередачи примерно в 150 м к северо-востоку от блокпоста боевиков, сообщает пресс-служба миссии.

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На южной границе участка разведения находились трое террористов с нарукавными повязками с надписью СЦЦК.

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