ОБСЕ насчитала 455 нарушений режима тишины в Донбассе за сутки

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26 октября миссия ОБСЕ зафиксировала 455 нарушений режима прекращения огня.

435 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в том числе 86 взрывов, и еще 20 - в Луганской области, говорится в отчете СММ ОБСЕ за 27 октября.

Большинство нарушений режима прекращения огня произошли в пределах участка разведения в районе неподконтрольного правительству поселка Петровское (41 км к югу от Донецка), а также к северу от подконтрольного села Широкине (100 км на юг от Донецка).

В Луганской области зафиксировали также три взрыва неопределенного происхождения.

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На Донбассе, возле Минерального, российские наемники обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ. Огонь вели в направлении дрона, пролетавшего недалеко от позиций российских боевиков ориентировочно в 1,7 км к северо-западу.