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вторник, 18 января 2022 17:06

ОБСЕ исследовала ситуацию с утечкой химикатов в оккупированной Горловке

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ОБСЕ исследовала ситуацию с утечкой химикатов в оккупированной Горловке
Миссия ОБСЕ на оккупированном Донбассе и дальше будет уточнять информацию. Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

На Донбассе наблюдатели СММ ОБСЕ не нашли подтверждения информации об утечке химикатов на заводе в оккупированной Горловке.

Ситуация на химическом заводе остается спокойной, свидетельствует отчет СММ ОБСЕ. В то же время международные наблюдатели заявили, что будут следить за ситуацией на территории неподконтрольного Украине города.

"16 и 17 января миссия уточняла сообщения о возможной утечке аммиака на ПАО "Концерн Стирол", - сказано в сообщении.

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на оккупированном Донбассе продолжит в дальнейшем уточнять информацию о вероятной утечке, которую Россия может использовать для агрессии.

По информации военной разведки Украины 14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставили емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности осуществлялась утечка в воздух ядовитых веществ. Вероятную утечку Россия может использовать для агрессии.

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Дата
18
января

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