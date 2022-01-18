ОБСЕ исследовала ситуацию с утечкой химикатов в оккупированной Горловке

Миссия ОБСЕ на оккупированном Донбассе и дальше будет уточнять информацию. Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

На Донбассе наблюдатели СММ ОБСЕ не нашли подтверждения информации об утечке химикатов на заводе в оккупированной Горловке.

Ситуация на химическом заводе остается спокойной, свидетельствует отчет СММ ОБСЕ. В то же время международные наблюдатели заявили, что будут следить за ситуацией на территории неподконтрольного Украине города.

"16 и 17 января миссия уточняла сообщения о возможной утечке аммиака на ПАО "Концерн Стирол", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Немецкая министр после Киева полетела в РФ договариваться о нормандской встрече

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на оккупированном Донбассе продолжит в дальнейшем уточнять информацию о вероятной утечке, которую Россия может использовать для агрессии.

По информации военной разведки Украины 14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставили емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности осуществлялась утечка в воздух ядовитых веществ. Вероятную утечку Россия может использовать для агрессии.