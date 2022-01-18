Немецкая министр после Киева полетела в РФ договариваться о нормандской встрече

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 18 января провела в Москве переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Бербок заявила о необходимости продолжения мирного урегулирования на Донбассе в рамках "нормандского формата", говорилось на пресс-конференции после этой встречи.

"Важно наполнить конкретным содержанием нормандский процесс, чтобы наконец достичь прогресса во внедрении Минских соглашений. Вчера в Киеве и сегодня в Москве я обсуждала эти шаги. Мы взвешивали встречные предложения и говорили о том, как снова запустить процесс. Замечательно, что все стороны заявили о поддержке "нормандского формата" и Минских соглашений и добились общего понимания относительно продолжения работы на их базе, чтобы подготовить новую совместную встречу", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Германия прекратила сертификацию "Северного потока-2"

Предварительный итог переговоров заключается в том, что РФ согласилась начать шаги в этом направлении, считает Бербок. В то же время Лавров подчеркнул, что России не нужны бессодержательные переговоры, только чтобы "президент Украины Владимир Зеленский мог снова сказать, что по его инициативе собралась группа уважаемых руководителей". Главное, по мнению России, - это придать Донбассу особый статус.

Автор: Reuters РФ согласилась предпринять шаги в направлении переговоров

"Надежды на Киев нет. Надежда только на Берлин и Париж, что они заставят господина Зеленского выполнить то, что он многократно обещал. Как только будет ясность относительно тех полномочий, которые согласно Минским соглашениям должны получить Донецк и Луганск, другие вопросы смогут решаться гораздо легче", - заявил Лавров.

Бербок посетила российскую столицу после визита в Киев, где показала поддержку Украины со стороны Германии на фоне агрессивных действий со стороны РФ. Участницами "нормандской четверки" являются Украина, Германия, Франция и Россия. 6 января РФ заявляла о готовности провести в "нормандском формате" следующие переговоры с Украиной по Донбассу. Президент Владимир Зеленский считает возможными переговоры с Россией по Донбассу не только в "нормандском формате". Он подчеркнул, что Украина остается преданной продолжению переговоров в формате "нормандской четверки". Впрочем, Зеленский не видит необходимости проводить нормандский саммит просто ради встречи и ждет решения лидерами накопившихся вопросов. Например, открытие КПВВ на админлинии с Донбассом. Также Зеленский признал, что эффективности "нормандского формата" сейчас нет.