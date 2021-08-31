ОБСЕ фиксирует резкий рост количества обстрелов на Донбассе

На Донбассе фиксируют усиление обстрелов. Фото: Укринформ

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала за минувшие выходные около 400 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

"С вечера 27 по вечер 29 августа в Донецкой области СММ зарегистрировала 354 нарушения режима прекращения огня... В Луганской области Миссия зарегистрировала 44 нарушения режима прекращения огня", - указано в отчете миссии.

Большинство из них зафиксировали в районе Донецкой фильтровальной станции.

Сотрудники СММ обнаружили тяжёлое вооружение в нарушение линий отвода, как на подконтрольных Киеву, так и на временно оккупированных районах.

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Вечером, 30 августа, российские оккупанты обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один - получил ранение.