ОБСЕ фиксирует на Донбассе колонны грузовиков и военную технику РФ

Наблюдатели зафиксировали колонну из семи грузовиков с российскими номерными знаками и надписями "гуманитарная помощь" на окраине Макеевки. Фото: Facebook

СММ ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО колонны российских грузовиков и военную технику. Об этом со ссылкой на отчет Миссии сообщает DW.

В частности, наблюдатели зафиксировали колонну из семи грузовиков с российскими номерными знаками и надписями "гуманитарная помощь" на окраине Макеевки. Грузовики ехали в сопровождении трех автомобилей и "скорой", все - с табличками "ДНР".

Позже эта колонна въехала на территорию склада вблизи Донецка, где из грузовиков выгрузили картонные коробки.

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Кроме того, колонну из трех грузовиков с российскими номерными знаками и аналогичными табличками о "гуманитарной помощи" наблюдатели зафиксировали и на окраине Луганска. Ее сопровождали два автомобиля и "скорая", все - с табличками "ЛНР".

Наблюдатели СММ ОБСЕ 21-22 декабря зафиксировали размещение в ОРДЛО шести единиц военной техники. На полигоне вблизи поселка Александровское в Донецкой области обнаружили четыре танка неустановленного типа. Еще две боевые бронированные машины наблюдатели заметили вблизи села Богдановка Луганской области.

В Министерстве иностранных дел Украины говорят, что слова главы Кремля Владимира Путина о якобы подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе, неправдивые.