Обострение на Донбассе. Тяжело ранили украинского военного

В зоне ОТУ "Север" ранили военного. Фото: УП

29 августа оккупанты на Донбассе ранили украинского военнослужащего.

Российские войска провели обстрелы в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Бойцы ООС стреляли в ответ, сообщает ОТУ "Север".

Украинский воин получил ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь, а затем госпитализировали. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

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О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ.

27 августа российские оккупанты семь раз нарушили режим тишины в Донбассе. Один украинский воин погиб. На обстрелы российских оккупантов и их наемников наши защитники открыли огонь.