Обострение на Донбассе. Тяжело ранили украинского военного

 
Ексклюзивы
1/5
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 774
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 2925
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
12 Просмотров: 8685
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 828
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
9 Просмотров: 486
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 621
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1620
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 936
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 603
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
4
4
4
27
18
На Донбассе ранили восемь украинских военнослужащих
На Донбассе ранили восемь украинских военнослужащих
Российские оккупанты из минометов обстреляли Авдеевку - какие последствия
Российские оккупанты из минометов обстреляли Авдеевку - какие последствия
Враги не смогли сбить - на оккупированные территории запустили украинские флаги
Враги не смогли сбить - на оккупированные территории запустили украинские флаги
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
Как встречали зенитчикив, которые вернулись из зоны ООС
Как встречали зенитчикив, которые вернулись из зоны ООС
Видео
Все видео
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Снаряды вызвали пожар: показали последствия обстрела Авдеевки
Снаряды вызвали пожар: показали последствия обстрела Авдеевки
"Мгновенная карма для оккупантов" - показали видео ликвидации снайпера россиян
"Мгновенная карма для оккупантов" - показали видео ликвидации снайпера россиян
Позиции украинских воинов накрыли из гранатометов и минометов
Позиции украинских воинов накрыли из гранатометов и минометов
На Донбассе нашли полторы сотни взрывоопасных предметов
На Донбассе нашли полторы сотни взрывоопасных предметов
Интервью
1/5
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 846
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1512
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1197
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1683
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
27 августа 2021
1 Просмотров: 522
Про цей День
Я ніколи не любив свят. І цього теж не люблю. Ну, як свято. Іноді його називають просто Днем. Так от, цей День через обов'язковість, масовість і ...
воскресенье, 29 августа 2021 15:07

Обострение на Донбассе. Тяжело ранили украинского военного

1 Комментировать
Обострение на Донбассе. Тяжело ранили украинского военного
В зоне ОТУ "Север" ранили военного. Фото: УП

29 августа оккупанты на Донбассе ранили украинского военнослужащего.

Российские войска провели обстрелы в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Бойцы ООС стреляли в ответ, сообщает ОТУ "Север".

Украинский воин получил ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь, а затем госпитализировали. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские оккупанты 18 раз нарушили режим тишины: 10 украинских воинов ранены

О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ.

27 августа российские оккупанты семь раз нарушили режим тишины в Донбассе. Один украинский воин погиб. На обстрелы российских оккупантов и их наемников наши защитники открыли огонь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обострение на Донбассе. Тяжело ранили украинского военного». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
августа

Сегодня Украина чтит героев войны с Россией

Самое читаемое
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
10
 Просмотров: 12249
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
20
 12 Просмотров: 8685
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
6
 Просмотров: 5031
Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить
Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить
 Просмотров: 4968
Названа дата возвращения Ломаченко
Названа дата возвращения Ломаченко
 1 Просмотров: 4959
Донбасс
Умер Герой Украины Александр Петраковский
Умер Герой Украины Александр Петраковский Просмотров: 873
В Киев будут судить "экс-заместителя министра топлива и энергетики" ДНР
В Киев будут судить "экс-заместителя министра топлива и энергетики" ДНР Просмотров: 153
Зеленский посмертно дал звание Героя Украины двум украинским воинам
Зеленский посмертно дал звание Героя Украины двум украинским воинам Просмотров: 351
Посольство США призвало Россию прекратить войну на Донбассе
Посольство США призвало Россию прекратить войну на Донбассе Просмотров: 261
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
16
На Банковой готовятся к силовому разгону массовых акций - эксперт
12
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
11
"Путин - убийца. Суд над ним еще впереди" - Порошенко
9
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
2
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
Голосов: 11554
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть