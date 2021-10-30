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суббота, 30 октября 2021 10:19

Обострение на Донбассе: боевки ранили пятерых украинских военных

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Обострение на Донбассе: боевки ранили пятерых украинских военных
Оккупанты обстреляли украинские позиции на передовой, есть раненые. Фото: ООС

29 октября русско-оккупационные войска 19 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, один раз с применением запрещенного вооружения. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Вблизи Причепиловки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, возле Новоселовки - из минометов калибра 82 мм.

В направлении Зайцева наемники дважды использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

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В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия, в направлении Катериновки – из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вражеские войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие возле Майорска и дважды - возле Новотошковского.

Позиции вблизи Водяного на Приазовье попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Российские оккупанты задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых сбросили ВОГ-17 (граната осколочная) в районе Станицы Луганской и Лебединского, и дважды - возле Павлополя. Также недалеко от Павлополя враг два раза стрелял из гранатометов разных систем.

Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских обстрелов пятеро украинских военнослужащих получили ранения. Они находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

Украинские Bayraktar с марта этого года "показали свою эффективность для разведки и давали практические данные о противнике". Украинская армия имеет 12 штук – это два комплекта по шесть летательных аппаратов, нескольких станций управления и несколько сотен боеприпасов к ним. Их экипажи готовы атаковать день и ночь.

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