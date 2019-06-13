Обнародуют имена причастных к сбиванию малазийского Boeing

Российские боевики фотографируются на фоне сбитого пассажирские самолета. Фото: Фокус.ua

Обнародуют данные первой четверки лиц, подозреваемых в сбивании Малазийского самолета Boeing, летевшего рейсом МН17.

После обнародования им вручат подозрения, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщает Интерфакс-Украина.

"Имена будут объявлены. Будут предъявлены подозрения. После этого должен заработать сам уголовный суд Схипхола (Схипхол, Нидерланды. - Gazeta.ua), который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину, нельзя сказать, что они виновны. Это только верхушка. Естественно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет намного больше, чем эти 4 человека, которые будут объявлены", - говорит Зеркаль

Она добавила, подозрение объявят и верхушке российской армии.

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Добавила, что без разрешения зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, применять нельзя.

Она уточнила, что факт применения и перемещения вооружения есть, но нет информации о тех, кто стрелял.

Зеркаль также рассказала, что следствие против россиян ведет международная группа Bellingkat, которая анализирует информацию из открытых источников.

Появились убедительные доказательства вины России в авиакатастрофа малайзийского Boeing-777 в июле 2014-го. Об этом рассказал Джон Теффт, посол США в России.