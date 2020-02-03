Обмен "всех на всех": в ДНР передумали

По словам Морозовой, пока провести обмен "всех на всех" невозможно из-за риска несправедливых претензий к лицам, которые находились на территории ДНР. ФОТО: zik.ua

Осуществление обмена пленными в формате "всех на всех" возможен только после полного разрешения конфликта на востоке Украины.

Заявила об этом "омбудсмен" ДНР Дарья Морозова, сообщает Интерфакс.

"Будут новые задержания, пока нет закона об амнистии, пока нет закона, запрещающего преследование лиц, участвовавших в конфликте на Донбассе. То есть, каждому человеку можно какие-то претензии заявить. Соответственно, обмен" всех на всех "невозможен до полной остановки конфликта ", — сказала она.

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Менее масштабные обмены, по словам Морозовой, продолжат устраивать и в дальнейшем.

"У нас есть подтвержденная информация того, что есть энное количество людей, которые до сих пор содержатся на территории Украины. Это не такое большое количество, но они там есть. Соответственно, обмены прекратиться не могут", - заявила омбудсмен ДНР.

Последний обмен пленными состоялся 29 декабря 2019. Украина вернула 76 своих граждан, России отдала 124 человека, среди которых 15 уголовников, не имеющих отношения к войне в Донбассе. Новые переговоры по обмену пленными начались в январе 2020. Новые списки своих граждан Украины уже передала на обработку.