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четверг, 28 ноября 2019 14:28

Обмен пленными: Россия перебросила всю ответственность на Украину

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Обмен пленными: Россия перебросила всю ответственность на Украину
Россияне планируют обменять пленных после "нормандского саммита". Фото: Укринформ

Украина и Россия могут обменять пленных по схеме "всех-на-всех".

Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков, пишет Интерфакс.

Добавил, что детали обмена будут обсуждать в Минске.

"Прогресс есть. Однако окончательные цифры пока требуют согласования. Как актуальной пока рассматривается формула" всех установленных на всех установленных "(ранее под этой формулой понимал обмен 200 находящихся на подконтрольной Киеву территории сторонников ДНР и ЛНР на 70 украинских военных - Gazeta.ua)", - сказал россиянин.

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Списки будут конкретизировать в Минск. Боевики утверждают, что она пройдет 18 декабря.

"Вероятно, к следующему заседанию контактной группы можно будет говорить более конкретно о сроках и параметры обмена. Однако основную ответственность за юридическую чистоту процедуры несет украинская сторона", - говорит Чеснаков.

Как по возвращении оккупированных территорий в Украине собираются предотвращать конфликты в будущем - придумала рабочая группа по реинтеграции при президенте Украины, в которую входят генеральный прокурор Руслан Рябошапка, его заместитель Гюндуз Мамедов и другие.

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