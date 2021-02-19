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пятница, 19 февраля 2021 01:01

Обмен пленными: Резников рассказал о трюке россиян

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Обмен пленными: Резников рассказал о трюке россиян
Резников назвал провокацией действия России в отношении пленных украинцев. Фото: Цензор

Переговоры об освобождении с ОРДЛО пленных украинских граждан, которых планировали передать в одностороннем порядке Виктору Медведчуку, не ведутся.

"Русские сделали такой "трюк": они сказали, что тех 9, а затем 4 человека, которых они проговорили, будут отдавать Украине вне "минского" и "нормандского" форматов. Они сказали, что выдадут тому человеку, который свято верит в Минские соглашения и назвали фамилию этого народного депутата ", - рассказал вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 +1".

Резников оценил такие действия как провокацию, на которую Украина не согласится. При этом вицепремьер отметил, что Киев готов забрать всех пленных украинских граждан в рамках Минского формата.

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Ранее в СМИ распространилась информация о том, что боевики ОРДЛО передадут Украине группу пленных украинских граждан. Об этом якобы договорился один из парламентариев, не предупредив перед тем официальную украинскую сторону.

Украинская делегация в Трехсторонннй контактной группе заявила, что Россия и депутат ВР Виктор Медведчук пытаются использовать пленных из ОРДЛО в своих политических интересах.

21 января председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что процесс передачи боевиками пленных украинцев Медведчуку остановлен.

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