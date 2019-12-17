"Обмен было бы хорошо проводить параллельными процессами" - Баканов

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что обменивать украинских пленников надо параллельными процессами.

Добавил, что завершить процесс идентификации списка украинской стороны сложно, поскольку боевики не пускают украинскую сторону и международных наблюдателей, об этом рассказал в интервью "Интерфакс-Украина.

"По нашему мнению, обмен было бы хорошо проводить параллельными процессами, но при этом не менять сути" всех на всех ", как было условлено на" Нормандии ", - сказал он.

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Добавил, что запрос на российских боевиков формируют террористы ОРДЛО.

"Мы не можем граждан РФ отдать в ОРДЛО. То есть, рационально реанимировать площадка, который был на первом обмене, - Украина и Российская Федерация", - подчеркнул глава украинской спецслужбы.

Под зданием Верховной Рады Украины родственники погибших под Илловайском и Дебальцево провели митинг. Требовали возобновить работу временной следственной комиссии по расследованию этих трагедий, пишет Цензор.Нет. Также требовали повысить пенсии для семей погибших защитников.