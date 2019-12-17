Митинг под ВР: требуют расследовать Иловайск и Дебальцево

Под зданием Верховной Рады Украины родственники погибших под Илловайском и Дебальцево провели митинг.

Требовали возобновить работу временной следственной комиссии по расследованию этих трагедий, пишет Цензор.Нет.

Также требовали повысить пенсии для семей погибших защитников.

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Организатором акции выступила Всеукраинская общественная организация "Объединение жен и матерей бойцов участников АТО".

Вместе с ними принимали участие в акции активисты и ветераны батальона "Донбасс".

Митингующие выстроились в коридор, по которому должны идти нардепы. Матери держали в руках фотографии погибших детей, а военные - флаги.

29 августа российские войска расстреляли две колонны украинских солдат, которые выходили из Иловайская. В тот день погибли 366 бойцов, почти 500 получили ранения.

Дебальцево - город стратегического значения в Донбассе. Через него проходит железнодорожный и автомобильные дороги, которые соединяют Донецк и Луганск. Украинские войска отбили город у боевиков в июле 2014-го. Бои обострились после Первого минского перемирие с октября 2014 года. Украинский позиции глубоко врезались в порядки русских террористов.

8 февраля 2015 диверсионные группы оккупантов захватили село Логвиново, перерезав таким образом главную магистраль сообщения Дебальцево с украинским тылам. Украинские подразделения вынуждены были воевать с трех сторон.

18 февраля украинские силы отступили с Дебальцевского плацдарма.

По данным Генерального штаба ВСУ, во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 - взято в плен и 18 пропали без вести. За все время обороны Дебальцевского выступления погибло 136 и было ранено 331 военнослужащих ВСУ.

Россияне в штурме города потеряли около 3 тыс. Бойцов убитыми и ранеными.