Обкатка танками и выживание в суровую зиму: как проходят сборы резервистов

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Более тысячи резервистов первой очереди проходят тренировки в учебном центре "Десна" в Черниговской области.

Резервисты приобретают и восстанавливают навыки по управлению боевой машиной на танкодроме, владению вооружением и оружием в различных видах боя, тренировки по отражению воздушной атаки, тактики ведения боевых действий и передвижения на поле боя в условиях максимально приближенных к боевым.

"В программах подготовки введено также такие предметы обучения, как безопасность боя и выживания. Кроме этого, на собрании военнослужащие-резервисты и контрактники обмениваются боевым опытом ", - отметил начальник Управления подготовки персонала Главного управления подготовки ВС Украины полковник Николай Губень.

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Целью проведения собрания является поддержание боевой готовности и обученности личного состава, отработки механизмов быстрого доукомплектования бригад на случай широкой агрессии России.

После завершения курса подготовки военнослужащие составят зачеты, будет определено их индивидуальный уровень обучаемости.

В Украине 3 декабря начались сборы оперативного резерва первой очереди в связи с введением военного положения. Военнообязанные - преимущественно с боевым опытом. Их привлекают на сборы в составе бригад продолжительностью до 15 дней, а в центрах подготовки дефицитных специальностей - до 20 дней.