Резервисты после окончания военного положения поедут домой

В ВСУ рассказали о резервистах. Фото: ТСН

Резервисты первой очереди, которые сейчас находятся на сборах в учетных центрах в связи с введением военного положения, после его завершения смогут еще до праздников отправиться домой.

Вместе с тем это произойдет если будет снижены угроза вторжения России на территорию страны, сообщило профильное управление Вооруженных сил Украины.

Целью подготовки резервистов стало восстановление навыков одних категорий военнообязанных и обучения остродефицитным специальностям.

Резервисты вспоминают приобретенные во время предварительного обучения знания и навыки, свой боевой опыт, который они получили во время участия в боевых действиях в районе проведения операции объединенных сил (антитеррористической операции) и приобретают новые знания.

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Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий в среду, 28 ноября, подписал законопроект, которым предусматривается введение военного положения в Украине. Согласно этому закону, военное положение введено на 30 дней.