Год назад в Украине впервые объявили военное положение. Его ввели из-за захвата российскими пограничниками 3 кораблей Военно-морских сил Украины: малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яни Капу" и команды.
Gazeta.ua вспоминает, как это было.
Что предшествовало этому?
25 ноября в нейтральных водах Черного моря россияне напали на украинские корабли. Начали стрельбу и погоню. Буксир "Яни Капу" подвергся тарану со стороны российского судна "Дон".
В результате атаки трое украинских моряков получили ранения.
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Что случилось после этого?
Сразу после захвата судов 5-й президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем приняли решение о введении военного положения сроком на 60 суток.
Для его окончательного введения 26 ноября в 16:00 экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание.
После этого Петр Порошенко ввел военное положение на всей территории Украины сроком на 60 дней. Однако изменил решение и уменьшил сроки до 30-ти введя его на территории, граничащей с РФ.
Свое решение объяснил началом избирательной кампании, которое нельзя было отложить.
Области, в которых ввели военное положение - это пограничные области с РФ, непризнанным Приднестровьем, а также имеющие выход к Черному и Азовскому морям - Винницкая, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, Запорожская области, внутренние воды керченской акватории Азовского моря.
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Как отреагировал мир?
В Польшу 26 ноября людям начали приходить провокационные сообщения.
Посольство США рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в регионы Украины, где ввели военное положение. Бывший спецпредставитель США Курт Волкер заявил следующее: "Я думаю, что существуют конкретные причины, почему украинское правительство решило ввести военное положение в ограниченном формате - на 30 дней и только в нескольких регионах страны, чтобы это не затрагивало президентские выборы, но позволило мобилизацию призывников, движение военных сил "
Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с военным положением в Украине.
МВФ заявил о дальнейшей поддержке нашего государства.
Как отреагировала Украина?
Военное положение не повлиял на пересечение границы и на безвизовый режим, который действует с рядом стран ЕС.
Введение военного положения не повлияло на работу на работу Укрпочты, Национального банка Украины
Больницы работали в штатном режиме.
Образовательные учреждения работали в штатном режиме.
Зарплаты и пенсии не задерживали.
За период военного положения в Украину не пустили 1,4 тыс. Россиян-мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.
На Донбассе российские оккупационные войска доставили спецназ со средствами технической разведки и снайперскими винтовками.
Среди этого вооружения есть неустановленные ранее разновидности, сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.
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