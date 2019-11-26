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вторник, 26 ноября 2019 09:01

Объявили военное положение

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Год назад в Украине впервые объявили военное положение. Его ввели из-за захвата российскими пограничниками 3 кораблей Военно-морских сил Украины: малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яни Капу" и команды.

Gazeta.ua вспоминает, как это было.

Что предшествовало этому?

25 ноября в нейтральных водах Черного моря россияне напали на украинские корабли. Начали стрельбу и погоню. Буксир "Яни Капу" подвергся тарану со стороны российского судна "Дон".

В результате атаки трое украинских моряков получили ранения.

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Что случилось после этого?

Сразу после захвата судов 5-й президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем приняли решение о введении военного положения сроком на 60 суток.

Для его окончательного введения 26 ноября в 16:00 экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание.

После этого Петр Порошенко ввел военное положение на всей территории Украины сроком на 60 дней. Однако изменил решение и уменьшил сроки до 30-ти введя его на территории, граничащей с РФ.

Свое решение объяснил началом избирательной кампании, которое нельзя было отложить.

Области, в которых ввели военное положение - это пограничные области с РФ, непризнанным Приднестровьем, а также имеющие выход к Черному и Азовскому морям - Винницкая, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, Запорожская области, внутренние воды керченской акватории Азовского моря.

Автор: Крым.Реалии
  Красным цветом выделены области, в которых ввели военное положение
Красным цветом выделены области, в которых ввели военное положение

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Как отреагировал мир?

В Польшу 26 ноября людям начали приходить провокационные сообщения.

Посольство США рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в регионы Украины, где ввели военное положение. Бывший спецпредставитель США Курт Волкер заявил следующее: "Я думаю, что существуют конкретные причины, почему украинское правительство решило ввести военное положение в ограниченном формате - на 30 дней и только в нескольких регионах страны, чтобы это не затрагивало президентские выборы, но позволило мобилизацию призывников, движение военных сил "

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с военным положением в Украине.

МВФ заявил о дальнейшей поддержке нашего государства.

Автор: Полтавщина
  За введение военного положения проголосовало 276 депутатов ВР
За введение военного положения проголосовало 276 депутатов ВР

Как отреагировала Украина?

Военное положение не повлиял на пересечение границы и на безвизовый режим, который действует с рядом стран ЕС.

Введение военного положения не повлияло на работу на работу Укрпочты, Национального банка Украины

Больницы работали в штатном режиме.

Образовательные учреждения работали в штатном режиме.

Зарплаты и пенсии не задерживали.

За период военного положения в Украину не пустили 1,4 тыс. Россиян-мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

На Донбассе российские оккупационные войска доставили спецназ со средствами технической разведки и снайперскими винтовками.

Среди этого вооружения есть неустановленные ранее разновидности, сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

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Дата
26
ноября

Объявили военное положение

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