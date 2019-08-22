Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому

В сети широко распространена информация, что командир полка НГУ "Азов" Денис Прокопенко отказался отдавать воинское приветствие президенту Владимиру Зеленскому.

Инцидент произошел при вручении капитану ордена на параде в День Независимости, пишет журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"Я связался с командованием "Азова", и оказалось, эта информация недостоверна. Никаких демонстративных действий против Зеленского Прокопенко не планировал", - говорит журналист.

Автор: Юрий Бутусов

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"Устав обязывает отдавать честь другому военнослужащему, но не гражданским лицам. Поэтому военнослужащие "Азова" не отдавали честь президенту Петру Порошенко во время его визита на позиции "Азова" на фронте, и нет законных оснований отдавать честь и другим гражданским руководителям. Нам в "Азове" очень неприятно, что нас пытаются впутывать в информационные войны. Никакого политического подтекста в действиях командира не было. Мы не устраиваем демонстраций. "Азов" - это военная часть, которая ведет боевые действия. Мы стояли и будем стоять вне политики, наш выбор - защита Украины", - цитирует военных Бутусов.

В третьей заключительной части Шествия президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды. Зеленский в речи отметил, что будет стремиться быть столь же полезным для своей страны, как награжденные им герои. В финале события колонна двинулась к Европейской площади. Президент символически ее замкнул.