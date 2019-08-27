"Это был вызов для всей моей команды, и мы его приняли" - Алан Бадоев

Фото: пресс-служба Алана Бадоева

В честь празднования 28-й годовщины Дня Независимости в Киеве прошло Шествие достоинства. Режиссерами торжественной части выступили Алан Бадоев и Елена Коляденко.

"Для меня было огромной честью принять участие в организации торжественной части празднования Дня Независимости. Это был вызов для всей моей команды, и мы его приняли. Потому что задача, которую поставил перед нами Владимир, полностью совпадало с нашими представлениями о том, как должно выглядеть праздник независимости Украины", - комментирует Алан Бадоев.

"Шествие достоинства" состояло из трех частей, слоган которых звучал: "Мы - разные, но мы - единые". Шествие началось с провозглашенной минуты молчания в Аллее Небесной сотни, как символа памяти о прошлом, без которого невозможно будущее: ровно 100 шагов памяти каждого украинском, ровно 100 ударов сердца погибших, вся страна прошла в прямом эфире вместе с президентом, окруженного детьми.

Автор: пресс-служба Алана Бадоева Впервые в истории гимн звучал более 7 минут в исполнении более 600 голосов

Затем Владимир Зеленский направился к колоколу под пешеходным мостом, где ребенок, чей отец погиб ровно год назад, защищая страну, запустил перезвон колоколов в разных городах Украины. В этой же части, саунд-продюсером которой выступил Евгений Филатов (The Maneken), состоялось возложение цветов погибшим сопровождалось вокалом и игрой на свирели от ONUKA.

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Вторую часть Шествия выделили выносом флага Украины. С поднятием национального символа военный хор начал акапельное исполнение гимна, которое постепенно переросло в масштабное музыкально-хореографическое действо. Впервые в истории гимн звучал более 7 минут в исполнении более 600 голосов.

В этой части программы приняли участие хор им. Григория Веревки, оркестр и хор ВСУ, оркестр Национальной полиции Украины, оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов, оперные певицы Анжелина Швачка и Оксана Крамарева. Вариацию гимна на пианино исполнил композитор Мирослав Скорик. Народная артистка Украины Тина Кароль спела куплет гимна на крыше консерватории, а певица Алина Паш зачитала рэп в сопровождении барабанщиков Почетного караула президентского полка.

Автор: пресс-служба Алана Бадоева Впервые в истории гимн звучал более 7 минут в исполнении более 600 голосов

В третьей заключительной части мероприятия президент Украины вручил государственные награды. Зеленский в своей речи отметил, что будет стремиться быть столь же полезным для своей страны, как награжденные ним герои. В финале события колонна двинулась к Европейской площади. Президент символически ее замкнул.

О своих впечатлениях от Шествия достоинства много украинцев рассказали в соцсетях.

Автор: пресс-служба Алана Бадоева О своих впечатлениях от Шествия достоинства много украинцев рассказали в соцсетях

Автор: пресс-служба Алана Бадоева О своих впечатлениях от Шествия достоинства много украинцев рассказали в соцсетях

Президен Владимир Зеленский в День Независимости Украины наградил орденами ряд зарубежных политиков и общественных деятелей.