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Объяснили, что будет с льготами участников АТО с началом ООС

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Объяснили, что будет с льготами участников АТО с началом ООС
Участники АТО и дальше будут получать льготы по УБД / фото: По Збучем

Участники боевых действий не потеряют ни своего статуса, ни льгот в связи с завершением АТО и началом операции Объединенных сил.

Об этом рассказывает главный специалист отдела социальной защиты ветеранов Министерства социальной политики Александр Курий, пишет УП.

"Законом не предусмотрен статус "участник АТО". Все лица, принимавшие участие в боевых действиях, имеют статус участника боевых действий, инвалида войны, а члены погибших участников получают статус члена семьи погибшего ветерана войны. Поэтому в связи с завершением АТО никакие статусы участников не изменятся", - сказал он.

По словам Курия, такие же статусы будут иметь лица, задействованные в проведении операции Объединенных сил.

"Лица, которые являются ветеранами войны, имеют право на определенные льготы, закрепленные статьей 12 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Там в перечне 22 пункта, включая те, что ежегодно до 5 мая участникам боевых действий выплачивается разовая денежная помощь в размере, определяемом Кабинетом министров", - обяснил Курий.

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Он также добавил, что сейчас количество участников боевых действий из числа атошников составляет примерно 335 тыс. человек, из которых около 80% - это военнослужащие ВСУ.

"Завершилась одна операция, началась другая, но на статус или льготы участников боевых действий, ветеранов войны это не повлияет никак. Сейчас речь не идет о возможном сокращении каких-то льгот. Речь может идти только о каких-то дополнительных льготах, если будет соответствующее решение власти", - говорит Курий.

За время проведения АТО более 50 тыс. военнослужащих получили госнаграды от Минобороны. Кроме госнаград, еще более 53 тыс. военных и работников ВСУ получили поощрительные награды.

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