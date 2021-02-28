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воскресенье, 28 февраля 2021 11:22

Объединение ДНР и ЛНР было бы ошибкой Москвы и полезное для Украины - Гармаш

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Объединение ДНР и ЛНР было бы ошибкой Москвы и полезное для Украины - Гармаш
Скрин с интервью с Гармашем / OBOZREVATEL

Объединение террористических ДНР и ЛНР в одну "республику" было бы ошибкой Москвы. Ею могла бы воспользоваться Украина.

Такое мнение для издания OBOZREVATEL высказал представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

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"Я бы приветствовал такое объединение, потому что это несравненно продвинуло бы Украину к освобождению этой территории. Во-первых, исторически луганчане и дончане не очень друг друга любят. Они конкурируют. Во-вторых, не зря же эти так называемые республики закрывают границы между собой и вводят пошлины. Они делят куски экономики - уже разрушенной, но еще на последнем издыхании", - сказал Гармаш.

По его мнению, такое объединение неизбежно привело бы к дестабилизации ситуации в регионе. И этим могла бы воспользоваться Украина.

"Это было бы ошибкой Москвы. Думаю, возможно, в России определенные структуры лоббируют такую ​​идею. Но не уверен, что там все настолько стали глупыми, чтобы ее реализовать", - сказал Гермаш.

Бежавший в Россию эксминистр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что готов возглавить террористов на Донбассе в случае слияния террористических ДНР и ЛНР.

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