О выходе из режима перемирия речь не идет: когда сообщат результаты заседания ТКГ

26 марта на Донбассе в результате оворожого обстрела погибли четверо военнослужащих. Еще двое получили ранения. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Результаты переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе должны быть до 30 марта.

Члены группы пока придерживаются принципа конфиденциальности. Об этом сообщил советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович на канале "Украина 24".

"Точно знаю, что консультации идут и сейчас тоже, и они будут идти завтра, а во вторник и среду будет заседание ТКГ, оно всегда двухдневное. Первый день - заседание подгрупп, в среду - на общем уровне. И мы должны, по идее, выйти на что-то до вторника. На что - пока неизвестно", - сказал он.

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Также он рассказал, что пока о выходе из режима перемирия речь не идет.

"Сейчас главной задачей является вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня. У нас неладно, у нас есть проблемы. Но режим прекращения огня - это договоренность, достигнутая в нормандской формате. Чтобы декларировать выход из него, должен быть проведен полный спектр консультаций, и стороны должны признать, что он фактически не действует. Но сейчас вектор противоположный - по крайней мере три стороны делают все для того, чтобы вернуться к полному и всеобъемлющему перемирие", - сказал Арестович.

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил вблизи Шумов погибли четверо военнослужащих. Еще двое получили ранения. Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе заявила об экстренном внутреннем совещании.