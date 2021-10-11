Нуланд едет в Москву - будут говорить и о Донбассе

Источник говорит, что обе стороны заинтересованы в восстановлении консультаций. Фото: pexels.com

В Москве пройдут переговоры с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

Поднимут вопрос о восстановлении регулярных двусторонних встреч по урегулированию на Донбассе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На полях" трехдневных переговоров существует заинтересованность сторон в обсуждении параметров восстановления российско-американских консультаций по урегулированию на Востоке Украины", - сказал собеседник.

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США и Россия проводили такие консультации до 2019 года. Москву на них представлял помощник президента РФ Владислав Сурков, а Вашингтон - спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Преемница главы Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд осуществит трехдневный визит в Россию. Там проведет ряд встреч и обсудит актуальные для двух государств и мира вопросы.