Новинский назвал войну на Донбассе гражданским конфликтом

Вадим Новинский. Фото: ТСН

Глава фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде Вадим Новинский считает, что на Донбассе - гражданский конфликт.

"Очень важно остановить этот гражданский конфликт, подчеркиваю, гражданский конфликт на юго-востоке", - заявил нардеп, - сообщают Новости Донбасса.

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"Для достижения мира "нужно вести прямые переговоры с Луганском, Донецком и Москвой", то это "надо делать", - говорится в сообщении.

"Россиянин Новинский назвал войну на Востоке "гражданской". Какая неожиданность. Приезжает в Украину гражданин РФ, предатель Янукович дарит ему паспорт, и теперь это чучело принимает для нас законы и рассказывает про "гражданскую войну",- комментирует журналист Денис Казанский.

В Днепровскую больницу Мечникова самолетом доставили бойцов, получивших ранения в Новолуганском Донецкой области. "Выходные с бойцами провели наши лучшие врачи. Ребята крепкие, спортивные, в глазах - тоска по погибшему другу. Они вкусили войну сполна. Сегодня утром 5 из них прерывают лечение, чтобы похоронить товарища, он погиб у них на глазах", - написал главный врач Сергей Рыженко в Facebook.