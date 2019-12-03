Новая глава Еврокомиссии говорила с Путиным о Донбассе

Встреча между президентами Украины и России должна состояться 9 декабря.Фото: Википедия

Урсула фон дер Ляйен, новая глава Европейской комиссии, провела беседу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Они по телефону обсуждали отношения между ЕС и Россией, пишет "Европейская правда".

О ходе разговора в Еврокомиссии не проинформировали.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и фон дер Ляен общались на темы, касающиеся предстоящей встречи в "нормандском формате" в Париже.

"В этом контексте подчеркивалась важность последовательного выполнения Минских договоренностей", - заявили в Кремле.

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Разговор президента РФ и председателя Еврокомиссии - плохой знак, уверен дипломат Константин Елисеев.

"Давно предупреждал о важности первого контакта с новым руководством ЕС. Телефонный разговор нового президента ЕК с Путиным раньше, чем с президентом Украины - плохой полетический сигнал. Это недоразумение должно быть быстро исправлено, в т.ч. благодаря роли нашего МИД", - пишет Елисеев.

Евросоюз рассматривает предстоящую встречу в "нормандском формате" как возможность для достижения ощутимого прогресса