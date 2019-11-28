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четверг, 28 ноября 2019 01:39

Евросоюз надеется на прогресс в результатах "нормандского саммита" - Могерини

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Евросоюз надеется на прогресс в результатах &quot;нормандского саммита&quot; - Могерини
Могерини высказалась о нормандском саммите. Фото: Главком

Евросоюз рассматривает предстоящую встречу в нормандском формате, как возможность для достижения ощутимого прогресса

"Украина сегодня является сильнее и устойчивой страной, чем она была раньше. Новое правительство применяет широкий подход к реформам, в то время как народ Украины ожидает решающих изменений в верховенстве права, в борьбе с коррупцией и в привлечении к ответственности причастных к банковскому мошенничеству. Это позитивное развитие также материализовывается в сфере безопасности - главным образом, благодаря конструктивному подходу Украины. И Нормандский саммит 9 декабря является еще одной возможностью для достижения ощутимого прогресса", - заявила Верховный представитель ЕС Федерика Могерини, сообщает Укринформ.

Она напомнила, что Украина сейчас стоит перед вызовами, поскольку Россия нарушает суверенитет и территориальную целостность.

"С 2014 года мы вместе предоставили Украине наибольший пакет помощи в истории Европейского Союза. Мы инвестировали в Украину больше, чем в любую другую страну мира, и никто из других партнеров не инвестировал столько же, сколько мы. Это привело нас к очень важным и ощутимым результатам", - добавила она.

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Нормандский саммит запланирован на 9 декабря.

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