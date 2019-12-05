"Нормандская встреча": евродепутаты обратились к Меркель и Макрону

Евродепутаты хотят подчеркнуть важность закрепления успеха обмена заключенными. Фото: www.golos.com.ua

Перед "нормандской встречей" в Париже 64 члена Европейского парламента написали письмо к руководству Франции и Германии.

В этом обращении евродепутаты призывают Еммануеля Макрона и Ангелу Меркель обсудить немедленный и безусловный обмен всех пленных как можно быстрее, пишет "Європейська правда".

"В свете предстоящего саммита" нормандской четверки "9 декабря 2019 года мы, члены Европейского парламента, хотели бы выразить нашу благодарность за ваше лидерство и посредничество, помогая обеим сторонам, Российской Федерации и Украины, найти взаимоприемлемые решения и продвигаться к мирному урегулированию конфликта на востоке Украини, полностью уважая территориальную целостность Украины ", - заявили евродепутаты.

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Этим письмом евродепутаты хотят подчеркнуть важность закрепления успеха обмена заключенными, который состоялся 7 сентября 2019 года.

"Учитывая вашу роль в процессе мирных переговоров, мы призываем вас настойчиво призывать к безусловному и полному обмену остальных заключенных в кратчайшие сроки. Мы убеждены, что такой обмен пленными создаст прочные и благоприятные условия для дальнейших мирных переговоров и будет способствовать гуманитарному измерению урегулирования конфликта ", - отметили европарламентарии.

Президент Украины Владимир Зеленский от встречи в "нормандском формате" хочет возвращения всех украинских пленных, которых удерживает российских враг, до Нового года.