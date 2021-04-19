"Нормандская четверка" может встретиться на линии разграничения

Заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ состоится 20 апреля. Фото: vchaspik.ua

Во время переговоров советников глав государств "нормандской четверки" прозвучало предложения провести следующую встречу на линии разграничения, чтобы принимать решения в конкретных условиях.

"Даже прозвучало интересное предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях", говорится в сообщении Украинской делегации в ТКГ в Telegram.

Во время переговоров все стороны подтвердили приверженность к соблюдению режима всеобъемлющего прекращения огня.

Главным вопросом встречи стало обсуждение практических шагов для соблюдения режима "тишины". Конкретные меры для этого обсудит подгруппа ТКГ по вопросам безопасности 20 апреля.

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Внеочередное экстренное заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы состоится 20 апреля в 10 утра.

За прошедшие сутки, 18 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение, об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.