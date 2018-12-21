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пятница, 21 декабря 2018 11:34

Ночь в ООС: 8 обстрелов, 1 раненный боец

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Ночь в ООС: 8 обстрелов, 1 раненный боец
За ночь ранили 1-го бойца и уничтожено 6 росийськии наемников - фото ukrinform.ru

За ночь в ООС враг 8 раз обстрелял украинские позиции. При этом 4 раза из оружия запрещенного минскими соглашениями.

Были обстреляны опорные пункты Марьинка, Красногоровка, Луганское на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Гнутово, Лебединский на Мариупольском направлении, сообщают в штабе ООС.

"В частности, враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское - на Донецком направлении и дважды в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении, из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

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Также под обстрел попал населенный пункт Чермалык на Мариупольском направлении.

В течение суток один военный получил ранение.

По данным разведки, было уничтожено 6 российских боевиков и 3 ранены.

В нескольких городах оккупированного Донбасса появились проукраинские листовки. Ими обклеили админздания, остановки и магазины. Об этом в Twitter пишет ветеран АТО Виталий Овчаренко.

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21
декабря

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