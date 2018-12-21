Ночь в ООС: 8 обстрелов, 1 раненный боец

За ночь в ООС враг 8 раз обстрелял украинские позиции. При этом 4 раза из оружия запрещенного минскими соглашениями.
Были обстреляны опорные пункты Марьинка, Красногоровка, Луганское на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Гнутово, Лебединский на Мариупольском направлении, сообщают в штабе ООС.
"В частности, враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское - на Донецком направлении и дважды в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении, из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.
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Также под обстрел попал населенный пункт Чермалык на Мариупольском направлении.
В течение суток один военный получил ранение.
По данным разведки, было уничтожено 6 российских боевиков и 3 ранены.
В нескольких городах оккупированного Донбасса появились проукраинские листовки. Ими обклеили админздания, остановки и магазины. Об этом в Twitter пишет ветеран АТО Виталий Овчаренко.
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